Kulübün resmi açıklamasında,
“Kalemiz emin ellerde, Kemal Mert Özyiğit Denizli İdman Yurdumuzda. Tecrübeli file bekçisi ile anlaşma sağlanmıştır. Kemal Mert Özyiğit’e hoş geldin diyor, kırmızı-siyah renklerimiz altında başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Kemal Mert Özyiğit Kimdir?
31 yaşındaki kaleci, futbol kariyerinde çeşitli takımlarda görev aldı ve deneyimiyle Denizli İdman Yurdu’nun kalesini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Yeni sezonda kırmızı-siyah formayla başarılı performans sergilemesi bekleniyor.
Kaynak: DHA