Havva Gül Aygünoğlu Çiçek, 1998 yılından bu yana Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil eden ve ülkenin ilk kadın milli kick boksçularından biri olarak biliniyor. Kariyerine antrenörlük yaparak devam eden Çiçek, milli takım antrenörü eşi Ömer Çiçek ile birlikte, çocuklarını dünya şampiyonluğuna hazırlıyor. Havva Gül ve Ömer Çiçek'in evliliklerinden dünyaya gelen 21 yaşındaki Yusuf Eren, 16 yaşındaki Ahmet Kerem ve 12 yaşındaki Hatice Ceren, küçük yaşlardan itibaren kick boks ile tanışarak, anne ve babalarının izinden gidip, birçok Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu kazandılar.

Genç Sporcuların Başarı Yolculuğu

Çiçek çifti, çocuklarının küçük yaşlardan itibaren kick boksa yönelmesinin ardından, onları sadece sporla değil, aynı zamanda sorumluluk duygusu, disiplin ve azim ile de eğitiyorlar. Aile olarak antrenman yapmanın mutluluğunu yaşayan Çiçek ailesi, şimdi çocuklarını dünya kupasına hazırlıyor.

Havva Gül Çiçek, "Çocuklarım doğduklarından beri çok hareketliydi. Aslında enerjilerini atsınlar diye başladık. Ama onlar da sporu sevdiler ve başarıları art arda geldi" dedi. Çocukları için büyük hedefler koyduklarını belirten Çiçek, en büyük dileklerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Aile İlişkilerinde Antrenörlük ve Ebeveynlik Birleşiyor

Anne ve baba olarak sporcularının gelişimini izlemek ve yönlendirmek, Havva Gül ve Ömer Çiçek için hem zor hem de son derece keyifli bir deneyim. Her iki ebeveyn de çocuklarının antrenörlüğünü yaparken, aynı zamanda onları çok iyi bir şekilde yetiştiriyorlar. Havva Gül Çiçek, evde de antrenör kimliğini bırakmadıklarını, ancak yine de çocuklarına ebeveyn olarak da yakın olduklarını belirtti. Çiçek, "Evde antrenör kimliğimizi fazla üstümüzden çıkartamıyoruz ama yorgunluğu da sonuçları da güzel" dedi.

Çocuklar ve Antrenmanlarının Zorluğu

Çiçek ailesinin en büyük şansı, birbirlerini anlamaları ve birlikte zorlukların üstesinden gelebilmeleri. Ahmet Kerem, Avrupa şampiyonluğu kazanarak aileye gurur verirken, Hatice Ceren ve Yusuf Eren de ileride dünya şampiyonluklarına aday sporcular arasında gösteriliyor.

Çocuklarıyla olan ilişkisini anlatan Ömer Çiçek ise, "Kendi çocuğunuz olunca çok farklı bir heyecan yaşanıyor. Onları izlerken ayaklarım titriyor, duygusal olarak çok etkilendim. Kızımın mutluluktan ağlaması benim için çok anlamlıydı" dedi.

Aile Desteği ve Güçlü Bir Takım Ruhuyla Hedefe Doğru

Havva Gül ve Ömer Çiçek, çocuklarının başarılı birer sporcu olmalarındaki en büyük faktörün aile desteği olduğunun altını çiziyorlar. Ailelerin sporculara olan desteğinin, hem fiziksel hem de psikolojik anlamda çok önemli olduğunu vurgulayan çift, "Ailelerin çocuklarına tam destek olmalarını isteriz. Bu, sadece sporda değil, hayatın her alanında başarılı olmaları için büyük bir motivasyon kaynağıdır" diyorlar.

Çiçek Ailesi'nin Dünya Şampiyonluğu Hedefi

Bugün, 3 çocuklarıyla birlikte Dünya Kupası'na hazırlanan Çiçek ailesi, hem Türk sporuna olan katkılarını sürdürüyor hem de ailenin bu alandaki başarı geleneğini sürdürmek için mücadele ediyor. Çocuklarıyla birlikte antrenman yaparken oldukça keyif aldıklarını belirten çift, "Amacımız çocuklarımızın dünya şampiyonluğu kazanması ve Türk bayrağını dalgalandırmaları" dedi.