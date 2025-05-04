Yapımcılığını Altın Adam Medya'nın üstlendiği Kayıp Yıllar dizisinin kadrosuna başrol olarak ünlü oyuncu Aslıhan Karalar da dahil oldu. Son olarak Bollywood filmi 'Uk to Uk' projesinde rol alan Aslıhan Karalar ekranlara geri dönüyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapımcılığını ve yönetmenliğini Savaş Sancak'ın üstlediği dizide Burak Sarımola ile başrolü paylaşacak.

Dizi Ne Zaman Yayınlanacak?

Alınan bilgilere göre, çekimleri Çanakkale ve İstanbul'da gerçekleştirilecek olan “Kayıp Yıllar” adlı günlük dizi, yeni sezonda Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekerken, yapım ekibi çekim hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.