TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder’in, rol aldığı "Celal’in Treni" adlı sinema filmi vizyona girmeden yaşamını yitirmesi sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı. Filmin yönetmeni Gökalp Yamen, usta sanatçının setlere kattığı enerji ve katkılarını duygusal sözlerle anlattı.

2024 yapımı "Celal’in Treni", yönetmen Gökalp Yamen’in ilk uzun metrajlı filmi olarak öne çıkarken, Sırrı Süreyya Önder’in sinemadaki son projesi olmasıyla da ayrı bir anlam taşıyor. Senaryosu Gökalp Yamen ve Seyit Ali Çelik’e ait olan film, yapımcı Zafer Kaya’nın imzasını taşıyor.

Film, Kars’ta yaşayan ve sinema tutkusu peşinde koşan Celal’in, maddi imkansızlıklara rağmen bir film çekme hayalini konu alıyor. Kamera alacak parası bile olmayan Celal’in köyden dünyaya sesini duyurma mücadelesi anlatılıyor. Sırrı Süreyya Önder’in canlandırdığı karakterle mizahi bir atmosfer kazanan yapım, henüz vizyona girmeden uluslararası festivallerde birçok ödülün sahibi oldu.

“Kurgu Sürecinde Verdiği Fikirler Çok Kıymetliydi”

Filmin yönetmeni Gökalp Yamen, yapımın Cannes World Film Festivali’nin yanı sıra Los Angeles, Roma, Venezuela ve New York’taki festivallerde ödüller kazandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Sırrı Süreyya Önder ile çalışmak, bütçesiz ilk uzun metrajını çeken bir yönetmen olarak benim için eşsiz bir tecrübeydi. Onun enerjisi, mizahi zekası ve derin insan sevgisi sete her zaman ilham katıyordu.

Dünya görüşümüz farklıydı ama Sırrı Abi çok güzel bir insandı. Bu filmin benim ilk, onun ise son filmi olması hem onur hem de derin bir hüzün. Kurgu sürecinde verdiği fikirler çok kıymetliydi. Ne yazık ki son halini göremedi. 'Hele şu barışı bir getireyim, filmi de izleriz, yayınlarız bir yerlerde, dert etme babuş' derdi.

Şimdi içimde buruk bir eksiklik var. Bana 'Burası olmamış, bir daha çek' demeliydi. Öğrenecek çok şeyimiz vardı. Ama ondan öğrendiklerimizle daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Seni hep güzel hatırlayacağız, güzel insan. Hoşça kal Sırrı hocam.”

Filmin yapımcısı Zafer Kaya ise yaşanan kaybın ardından büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Sırrı Ağabeyin son ana kadar sağlığına olan inancımız tamdı. Aldığımız haber bizleri derinden sarstı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sanat camiamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum.”