Okçuluğa yaklaşık 2 yıl önce ablasının tavsiyesiyle başlayan Deniz, kısa sürede büyük bir ilerleme kaydederek önemli başarılar elde etti. Antrenörü Eren Öz ile sürekli olarak çalışan genç sporcu, geçtiğimiz yıl Hırvatistan'da düzenlenen Barebow U21 Avrupa Salon Şampiyonası'nda ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

Deniz, aynı yıl Aralık ayında Antalya'da düzenlenen 2024 Salon Türkiye Şampiyonası'nda da ikinci olmayı başardı. 2025 yılına gelindiğinde ise Samsun'da yapılan Salon Federasyon Kupası sıralama turunda 497 puan toplayarak U21 kadın barebow kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

Geçen yıl milli takıma giren Deniz, şimdilerde gözünü 2026'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'na dikmiş durumda. Haftada 6 gün yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren genç sporcu, Türkiye birincilikleri ve Avrupa ikinciliği ile elde ettiği başarılarla adını duyurdu.

Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçuluğa olan ilgisinin tesadüfen başladığını, ancak kısa sürede bu sporu çok sevdiğini belirtti. Okçuluğun ona büyük katkılar sağladığını vurgulayan Deniz, artık hayallerine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Deniz, yayı eline aldığında hissettiği özgürlüğü ve huzuru da dile getirdi.

Antrenöründen Destek ve Hedefler

Umay Okçuluk Spor Kulübü Antrenörü Eren Öz, Deniz'in çok başarılı bir sporcu olduğunu söyledi. Öz, özellikle makaralı ve barebow kategorilerinde Deniz'in çok iddialı olduğunu vurguladı ve katıldıkları her müsabakadan başarıyla ayrıldıklarını belirtti. Öz, “Deniz, 2025 Salon Federasyon Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı. Şimdi ise Dünya Salon Şampiyonası ve Dünya Kulüplerarası Şampiyonası'nda dünya birinciliğini hedefliyoruz” dedi.

Deniz, hedeflerine doğru kararlı adımlarla ilerlerken, Türkiye okçuluğu için büyük bir umut kaynağı olmaya devam ediyor.