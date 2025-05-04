30 haftalık zorlu sezonun ardından yeni bir sayfa açtıklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Acısıyla tatlısıyla sezonu tamamladık. Gönül isterdi ki Balıkesirspor taraftarına şampiyonluğu hediye edelim ama olmadı. Artık Play-Off’tayız ve hedefimiz çok net: Kupayı kazanmak" dedi.

"Futbolda Dün Yok, Önümüzde 3 Final Maçı Var"

Volkan Altınsoy, futbolda geçmişin önemini yitirdiğini vurgulayarak, “Futbolda dün yoktur. Önümüze bakmak zorundayız. Şimdi bizi şampiyonluğa götürecek 3 final maçına odaklandık. Tüm benliğimizle bu hedefe kilitlendik. Allah’ın izniyle taraftarımızla birlikte bu kupayı kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

“Bal-Kes Taraftarıyla Bu Sezon Son Kez Buluşacağız”

Statü gereği Play-Off’ta yalnızca bir iç saha maçına çıkacaklarını hatırlatan Altınsoy, “Bu sezon son kez kendi evimizde oynayacağız. Bu maç, Bal-Kes sevdalılarıyla bir veda değil, bir kenetlenme maçı olacak. O gün siz yoksanız, bir kişi eksiğiz. Tüm taraftarlarımızı bu büyük güne, bu büyük desteğe davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.