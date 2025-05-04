İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Diyarbakır’da gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Halkın Demokrasi Derneği (Halk-Der) öncülüğünde Diyarbakır’da anma gerçekleştirildi. Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda düzenlenen gıyabi cenaze namazına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından basın açıklaması yapan Halk-Der Genel Başkan Vekili Emrah Altun, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de Türk ve Kürt halklarının kardeşliğinde aktif rol üstlenen Sırrı Süreyya Önder, hakkın rahmetine kavuştu. Kendisi, barış mücadelesi için bir elçi olarak yaşamını sürdürdü. Diyarbakır halkı olarak bugün matem gününde onunla beraber olmak istedik. Gözü arkada kalmasın, bıraktığı yerden bayrağı yükselteceğiz. Kendisine rahmet diliyoruz. Halkımızın başı sağ olsun.”