Trabzonspor'da iki önemli oyuncu sakatlık yaşadı. Kaleci Uğurcan Çakır’ın sol kalça kasında, savunma oyuncusu Stefan Savic’in ise sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edildi. Bordo-mavili kulüp, her iki futbolcunun da tedavisine başlandığını duyurdu.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncuların sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sakatlığı bulunan futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kalça kasında yaralanma tespit edilmiştir. Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanında sakatlanarak antrenmana devam edemeyen bir diğer oyuncumuz Stefan Savic’in ise yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.”

Trabzonspor, sakatlıklarla ilgili gelişmeleri ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacak.