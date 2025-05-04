Karşıyaka, Akyazılı'nın sakatlığına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Son üç aydır patlamış nüks bel fıtığıyla mücadele eden ve takımını yalnız bırakmamak adına süreci ameliyatsız atlatmaya çalışan oyuncumuz Thomas Akyazılı, sağlık ekibimizin yoğun çabalarıyla bel bölgesine uygulanan radyofrekans ve nokta atışı enjeksiyon tedavileriyle sahada kalmaya devam etmiştir. Ancak son günlerde artan bel ağrıları nedeniyle ameliyat edilmesi gereken oyuncumuzun ameliyatı kulüp doktorumuz Dr. Ahmet Cemil Turan tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir" denildi.

Akyazılı'ya Geçmiş Olsun Mesajı

Karşıyaka kulübü, Akyazılı’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti. Sezonun son dört maçını kaçıracak olan Akyazılı, takımının küme düşme mücadelesi verdiği bu kritik dönemde büyük bir eksiklik oluşturuyor.

Hakan Sayılı'nın Durumu İyi

Öte yandan, sakatlık yaşayan bir diğer oyuncu Hakan Sayılı da iyileşmeye başladı. Sayılı, son durumu itibarıyla takımla antrenmanlara katılmaya başladı ve önümüzdeki maçlarda takıma katkı sağlayabilecek duruma geldi.

Karşıyaka'nın Küme Düşme Korkusu

Bu sezon zor bir süreçten geçen Karşıyaka, Süper Lig'deki 51. sezonunda küme düşme korkusu yaşıyor. Karşıyaka'nın playoff şansı için kalan maçlarda ciddi bir başarı elde etmesi gerekiyor. Thomas Akyazılı'nın sakatlığı, takımın bu zorlu dönemdeki en büyük kaybı olurken, Hakan Sayılı’nın iyileşmesiyle bir nebze olsun moral bulmuş durumdalar.

Karşıyaka, sezonun son 4 maçında takımı adına kritik mücadeleler verecek ve bu süreçte oyuncularının sağlığı büyük önem taşıyor.