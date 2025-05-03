Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, üç oyuncunun takımda kalmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı. Kulübün açıklamasında, “O da artık hepimiz kadar İzmirli, Simay Kurt ile yola devam ediyoruz. İzmir Dili ve Edebiyatı Profesörü Merve Atlıer ile yola devam ediyoruz. Gelişi Olay, yükselişi Olay ve tabi ki de kalışı Olay. Ana Karina Olaya ile yola devam ediyoruz,” ifadeleri kullanıldı.

Yeni Sezonda Hedef Daha Güçlü Kadro

İç transfer çalışmalarını sürdüren Aras Kargo, gelecek sezon Sultanlar Ligi’nde daha güçlü bir kadro ile mücadele etmeyi hedefliyor. Takımda iskelet oyuncuların korunması, taraftarlarda da yeni sezon için büyük heyecan yarattı.