Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana ekibiyle oynanacak karşılaşma, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda başlayacak. Mücadelede düdüğü hakem Batuhan Kolak çalacak.

Göztepe’de Sakatlık Krizi

İzmir temsilcisi Göztepe, zorlu deplasman öncesi önemli oyuncularından yoksun olacak. Sol kanat oyuncuları İsmail Köybaşı ve Djalma Silva, orta sahada görev yapan Doğan, Solet, Matsuki ve Miroshi, golcü oyuncu Juan ile stoper Bokele sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Stoilov: “Kazanmak İçin Sahada Olacağız”

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Adana Demirspor maçının kolay olmayacağını belirtti. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Bulgar çalıştırıcı, “Adana Demirspor sahaya her zaman karakter koyan bir takım. Bence aldıkları puan, oyun kalitelerini tam olarak yansıtmıyor. Biz ise geçen hafta Başakşehir karşısında önemli bir galibiyet aldık. Bu çıkışı sürdürmek ve taraftarımıza bir galibiyet daha armağan etmek istiyoruz,” dedi.

Maç Bilgileri:

Tarih: 4 Mayıs 2025, Cumartesi

Saat: 19.00

Stat: Yeni Adana Stadyumu

Hakem: Batuhan Kolak

Karşılaşma: Adana Demirspor – Göztepe