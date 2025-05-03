Altınordu'nun savunma oyuncusu Mete Yıldız, Adana 01 FK karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini vurguladı. Genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Genç bir kadro ile mücadele ettik ve Play-Off'a kalmayı başardık. Artık Adana 01 FK ile deplasmanda telafisi olmayan bir maça hazırlanıyoruz. Takımımızın içindeki hava da çok güzel. O maça çok iyi hazırlanıp iyi mücadele edip galibiyetle dönmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Genç Kadroyla Play-Off Başarısı

Bu sezon genç oyunculara şans tanıyan Altınordu, istikrarlı performansıyla Play-Off’a kalmayı başardı. İzmir temsilcisi, 2. Lig'de üst sıraları zorlayarak yoluna kararlılıkla devam ediyor.

Maç Bilgileri:

Tarih: 8 Mayıs 2025, Perşembe

Karşılaşma: Adana 01 FK - Altınordu

Format: Tek maç eleme usulü

Stat: Adana