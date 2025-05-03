Beş yıldır Tire 2021 FK Başkanlığı görevini sürdüren Hüma Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, “Büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Tire 2021 Futbol Kulübü Başkanlığı görevimi devretme kararı almış bulunuyorum,” dedi.

Görev süresi boyunca şeffaflık, sürdürülebilirlik ve sportif başarı ilkeleriyle çalıştığını belirten Yüksel, “Bu süreçte kıymetli yol arkadaşlarımızla bir Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu yaşadık, ardından 3. Lig’de ilk sezonumuzda Play-Off oynama başarısı gösterdik. Tire 2021 FK’yı yalnızca saha içindeki başarılarla değil, kurumsal yapısıyla da örnek bir kulüp haline getirdik,” ifadelerini kullandı.

“Şehir Desteğinin Yetersizliği Kararımda Etkili Oldu”

Görevinden ayrılmasının en büyük nedenlerinden birinin yeterli şehir desteğini görememek olduğunu vurgulayan Yüksel, “Kulübümüzün hak ettiği yerlere ulaşabilmesi için daha güçlü bir sahiplenmeye ihtiyaç var. Bu kararımın temelinde de bu eksikliği görmem yatıyor,” dedi.

Teşekkür ve Veda Mesajı

Yüksel sözlerini şöyle tamamladı:

“Yol arkadaşlarıma, teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve yanımda olan tüm gönül dostlarına teşekkür ederim. Görev sürem boyunca yaşadığım her tecrübe benim için bir gurur kaynağı oldu. Tire 2021 FK’nın yükselişinin süreceğine yürekten inanıyorum.”