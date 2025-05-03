İzmir temsilcisinden yapılan resmi açıklamada, “Katkıların için teşekkürler Bahov. Dmitrii Bahov ile yollarımız ayrılmıştır. Bahov’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Sezona Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilerek başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Altekma formasıyla sergilediği performansla dikkat çekmişti. Ancak kulübün yeni sezon planlaması doğrultusunda Bahov ile devam edilmemesi kararı alındı.

Altekma’nın Balkan Kupası’na iddialı bir kadro ile katılmayı hedeflediği, bu doğrultuda kadroda revizyona gideceği öğrenildi.