29 Nisan gecesi Hacettepe Üniversitesi Beytepe Erkek Yurtları'nda 1 Mayıs bildirgesi dağıtmak isteyen öğrencilere, ülkücü grup olduğu iddia edilen diğer öğrenciler tarafından saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırıda bazı öğrenciler yaralanırken, olayın ardından başlatılan disiplin soruşturmasında, öğrenci ifadeleri alınmaya başlandı. Bugün ise soruşturma kapsamında ilk savunma yurt müdürlüğünde saat 13.00'te verilecekti, ancak gelen bilgilere göre ifade verme işlemi ertelendi.

SALDIRIYA UĞRAYAN ÖĞRENCİLERE SORUŞTURMA!

Öğrencilerin iddiasına göre, fiziksel saldırıya uğrayan öğrencilere 1 Mayıs bildirgesi dağıttığı için yurt müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Olayların detayları ve soruşturmanın kapsamı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, öğrenciler süreci yakından takip ediyor. Arkadaşlarına destek vermek isteyen öğrenciler, savunma saatinde yurt müdürlüğü önünde bir araya gelmeyi planlıyor. Öğrenci toplulukları, bu sürecin şeffaf ve adil yürütülmesi gerektiğini vurgularken, "Gelebilen herkesi bekliyoruz" çağrısıyla dayanışma mesajı verdiler.