3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle basın emekçileri Adalet Bakanlığı önünde bir araya gelerek, bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın emekçileri, “Özgür basın susturulamaz” sloganları eşliğinde, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını ve basın üzerindeki sansür mekanizmalarının kaldırılmasını talep etti.

Eyleme, Avrupa Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği

Gazeteciler Cemiyeti , KESK Haber-Sen gibi çok sayıda meslek örgütü destek verdi. Basın açıklamasında, gazetecilerin hedef gösterilmesinin ve adli tacizlerin giderek arttığı da vurgulandı.