Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda kazandığı en büyük zaferlerden biri olan Kut'ül Amare’yi konu alan “Kut Al Amara (Masaldan Gerçeğe) belgeseli, İspanya’nın Zaragoza kentinde düzenlenen Saraqusta Tarih Filmleri Festivali’nde Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. Yönetmenliğini Koray Demir'in yaptığı tarih temalı film ve belgesellerin yarıştığı prestijli festivalde ödül kazanan belgesel, Türk sinema sektörünün uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Belgeselin yapım süreci yedi farklı ülkede gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra Irak, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, BAE ve ABD’de çekimler yapıldı. Gökhan Tiryaki’nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği belgeselde, Halil Ergün anlatıcı olarak yer alırken, müziklerini Yücel Arzen besteledi. Daha önce Floransa Film Awards, New York Movie Awards ve Hollywood Gold Awards gibi festivallerden ödüllerle dönen belgesel, böylece toplamda dört uluslararası ödülün sahibi oldu.

Saraqusta Tarih Filmleri Festivali Nedir?

Saraqusta Tarih Filmleri Festivali, her yıl İspanya’nın Aragon bölgesinin başkenti Zaragoza’da gerçekleştirilen ve yalnızca tarih temalı film ve belgesellerin yarıştığı uluslararası bir sinema etkinliğidir. Festivalin amacı, sinema aracılığıyla tarihsel anlatıların geniş kitlelere ulaştırılmasını teşvik etmek ve bu alanda yaratıcı, özgün yapımları ödüllendirmektir. Festival, antik çağlardan modern tarihe, biyografilerden savaş belgesellerine kadar geniş bir içerik yelpazesi sunar. Alanında uzman akademisyenler, sinema profesyonelleri ve tarihçilerden oluşan jüri heyeti, her yıl yüzlerce başvuru arasından en özgün ve etkileyici yapımları seçer. Saraqusta, Avrupa’da sadece tarih temalı yapımlara odaklanan nadir festivallerden biri olarak öne çıkar.

Kut'ül Amare Nedir?

Kut’ül Amare, Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Zaferi'nden sonra kazandığı en büyük zaferlerden biri olarak biliniyor. Irak Cephesinde gerçekleşen bu mücadele, yıllar sonra tüm detaylarıyla belgesel formatında hayata geçirildi. Yönetmen Koray Demir, uzun yıllar süren araştırmalar ve savaş alanlarına yaptığı özel seyahatlerle projeyi senaryolaştırdı. Çekimler, 7 ülkede 3 yıldan fazla bir sürede tamamlandı.