Olay sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Özgür Özel, bir süredir tehditler aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz evimizdeyken Gezi'de kepçenin önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder orada olmasaydı o uğurladığımız AKM yerinde AVM olacaktı. Bugün Ceren'in babasına vedasını ağlamamak için gırtlağıma tutarak dinledim.

Tüm siyasetçilerin cezaevinde değil dışarda olması gereken bir süreçte böyle bir saldırı oldu. Bir süredir tehditler alıyoruz. Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Ben bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Hiç kimse kırgınlığım ve küskünlüğüm yok."