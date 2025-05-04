İzmir temsilcisi, 8 Mayıs Perşembe günü Adana 01 FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüyle oynanacak bu zorlu mücadelede Altınordu’nun en büyük kozu, takımın golcü ismi Hüseyin Bulut olacak.

13 Golle Takımın En Skorer İsmi

Sezon başında transfer edilen 26 yaşındaki Hüseyin Bulut, sol kanatta oynamasına rağmen 13 kez ağları havalandırarak Altınordu’nun ilk 6’ya kalmasında kritik rol üstlendi. Teknik Direktör Namet Ateş, performansına güvendiği başarılı oyuncuyu Adana 01 FK karşısında da ilk 11’de sahaya sürecek.

Bu Kez Sessiz Kalmak İstemiyor

Normal sezonda Adana 01 FK ile oynanan her iki maçta da gol sevinci yaşayamayan Hüseyin Bulut, bu kez kritik Play-Off maçında skora katkı vermek ve takımını üst tura taşımak istiyor. Gol yollarındaki etkili performansı ve maç içindeki enerjisiyle dikkat çeken gurbetçi oyuncu, Altınordu'nun 1. Lig hedefinde kilit isimlerden biri olacak.