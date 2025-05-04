Altyapısından yetişen genç oyunculara şans tanıyan İzmir temsilcisi, Kırklarelispor maçında kaptan Özgür dışında tamamen gençlerden kurulu bir kadro ile sahaya çıktı.

Goller:

Yusuf (22. dakika)

Caner (ikinci yarı)

Onur Efe (son bölüm)

Bu sezon ikinci kez üst üste iki galibiyet alan Altay, üçüncü kez bir maçta üç gol kaydetti. Sezonu 25 puanla 17. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, genç kadrosuyla gösterdiği dirençle alkış topladı.

Altay'ın 9 Puanı Silinmeseydi Kümede Kalacaktı

Sezon başında Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için 3 puanı silinen Altay, geçtiğimiz hafta eski oyuncusu William De Amorim’e olan borcu nedeniyle 6 puan daha kaybetti.

Eğer bu 9 puanlık kayıp yaşanmasaydı, Altay sezonu 34 puanla tamamlayacak ve 33 puanlı Isparta 32 Spor’un önünde ligi tamamlayarak ligde kalacaktı.

Gençler Umut Verdi, Sistemli Gelecek İçin Işık Yaktı

Prestij mücadelesi niteliğindeki son maçlarda alt yapıdan gelen oyuncuların performansı, kulüp içinde gençlere yatırımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Gelecek sezon için yeniden yapılanma sinyalleri veren Altay, profesyonel düzeyde tecrübelenen genç oyuncularıyla lig mücadelesine daha sağlam dönmeyi hedefliyor.