Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmada kazanan ekip bir üst tura yükselecek ve 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Müsabakada 90 dakikalık normal sürede eşitlik bozulmazsa, uzatma dakikaları ve gerekirse penaltı atışları kazananı belirleyecek.

Menemen FK - Vanspor Rekabetinde Eşitlik Bozulacak mı?

Normal sezonda iki takım arasındaki karşılaşmalarda kazanan çıkmadı:

Menemen FK 1-1 Vanspor (Menemen İlçe Stadı)

Vanspor 2-2 Menemen FK (Deplasman)

Bu kez Play-Off heyecanıyla birlikte, sahada galibiyeti arayan taraflar, 1. Lig yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

Kırmızı Grup Finali Yolda, Hedef 1. Lig

Kırmızı Grup’tan Play-Off eleme turlarını geçerek çıkacak takım, Beyaz Grup finalistiyle tarafsız sahada karşılaşarak TFF 1. Lig'e yükselme biletini alacak. Grupta Elazığspor şampiyonluk umutlarıyla çıktığı son maçta Karacabey Belediyespor’a 1-0 yenildi ve final şansını kaybetti.