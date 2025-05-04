Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmada kazanan ekip bir üst tura yükselecek ve 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Müsabakada 90 dakikalık normal sürede eşitlik bozulmazsa, uzatma dakikaları ve gerekirse penaltı atışları kazananı belirleyecek.

Menemen FK - Vanspor Rekabetinde Eşitlik Bozulacak mı?

Normal sezonda iki takım arasındaki karşılaşmalarda kazanan çıkmadı:

  • Menemen FK 1-1 Vanspor (Menemen İlçe Stadı)

  • Vanspor 2-2 Menemen FK (Deplasman)

Bu kez Play-Off heyecanıyla birlikte, sahada galibiyeti arayan taraflar, 1. Lig yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

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Kırmızı Grup Finali Yolda, Hedef 1. Lig

Kırmızı Grup’tan Play-Off eleme turlarını geçerek çıkacak takım, Beyaz Grup finalistiyle tarafsız sahada karşılaşarak TFF 1. Lig'e yükselme biletini alacak. Grupta Elazığspor şampiyonluk umutlarıyla çıktığı son maçta Karacabey Belediyespor’a 1-0 yenildi ve final şansını kaybetti.

Kaynak: DHA