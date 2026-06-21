Kulüpte 26 Aralık 2025 ve 11 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılan son iki olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle mevcut yönetim, Sinan Kanlı başkanlığında görevine devam etmek zorunda kaldı.

Kayyum riski gündemde

Siyah-beyazlı kulüpte, Aralık ayındaki kongrenin ardından 6 ay içinde yeni yönetimin oluşturulmaması halinde kayyum atanma ihtimali gündeme geldi. Bu durum, kulüp çevresinde ciddi bir endişe kaynağı olarak değerlendiriliyor.

Genel kurul tarihi neden açıklanmıyor?

Altay yönetiminin, hukuki ve idari süreçlere ilişkin incelemeleri sürdürdüğü ve bu nedenle olağanüstü genel kurul tarihinin henüz netleştirilmediği ifade edildi. Kulüp içindeki belirsizlik, camiada soru işaretlerine yol açıyor.

Sinan Kanlı yeniden aday

Mevcut başkan Sinan Kanlı’nın yeniden adaylık için yönetim oluşturma çalışmalarına devam ettiği, kulübün geleceği açısından kritik bir süreç yürütüldüğü belirtiliyor.