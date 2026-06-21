AA muhabirinin derlediği Anadolu Ajansı verilerine göre dilekçelerde en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden geldi. Başvuruların 163’ü ise kadın vatandaşlar tarafından yapıldı.
Gündeme damga vuran talepler
Komisyona iletilen dilekçeler arasında oldukça dikkat çeken öneriler yer aldı. Bunlar arasında:
- Bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi
- 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik uygulanması
- Heykel yapılmasının yasaklanması
- Sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin karşılanmaması
- Ev hanımlarına SGK prim desteği verilmesi
- Boş konutlara vergi uygulanması
- Ücretsiz internet kotası verilmesi
- Cinsiyet değişikliğinin yasaklanması
- Hayvan sahipliği vergisi getirilmesi
gibi farklı alanlara yayılan talepler öne çıktı.
Sosyal ve ekonomik düzenlemeler için çok sayıda öneri
Vatandaşların dilekçelerinde ayrıca:
- Uzun süre boş kalan konutların değerlendirilmesi
- Çocukların sağlık süreçlerinde ebeveyn haklarının güçlendirilmesi
- Çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti sağlanması
- ÖTV’siz araç hakkı tanınması
gibi sosyal politika odaklı öneriler de yer aldı.
“Dilekçe hakkı demokratik katılımın önemli bir parçası”
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, dilekçe hakkının vatandaşların yönetime katılımında önemli bir araç olduğunu belirterek, başvuruların kamu politikalarına ışık tuttuğunu ifade etti.
Karamık, artan e-Devlet başvurularıyla birlikte dilekçe sisteminin daha erişilebilir hale geldiğini ve bu durumun e-demokrasi kültürünü güçlendirdiğini vurguladı.
Dijital başvurular artıyor
Komisyona yapılan başvuruların önemli bir kısmının artık dijital ortamdan geldiği, bunun da vatandaşların Meclis’e erişimini kolaylaştırdığı kaydedildi.