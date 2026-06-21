AA muhabirinin derlediği Anadolu Ajansı verilerine göre dilekçelerde en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden geldi. Başvuruların 163’ü ise kadın vatandaşlar tarafından yapıldı.

Gündeme damga vuran talepler

Komisyona iletilen dilekçeler arasında oldukça dikkat çeken öneriler yer aldı. Bunlar arasında:

Bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi

20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik uygulanması

Heykel yapılmasının yasaklanması

Sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin karşılanmaması

Ev hanımlarına SGK prim desteği verilmesi

Boş konutlara vergi uygulanması

Ücretsiz internet kotası verilmesi

Cinsiyet değişikliğinin yasaklanması

Hayvan sahipliği vergisi getirilmesi

gibi farklı alanlara yayılan talepler öne çıktı.

Sosyal ve ekonomik düzenlemeler için çok sayıda öneri

Vatandaşların dilekçelerinde ayrıca:

Uzun süre boş kalan konutların değerlendirilmesi

Çocukların sağlık süreçlerinde ebeveyn haklarının güçlendirilmesi

Çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti sağlanması

ÖTV’siz araç hakkı tanınması

gibi sosyal politika odaklı öneriler de yer aldı.

“Dilekçe hakkı demokratik katılımın önemli bir parçası”

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, dilekçe hakkının vatandaşların yönetime katılımında önemli bir araç olduğunu belirterek, başvuruların kamu politikalarına ışık tuttuğunu ifade etti.

Karamık, artan e-Devlet başvurularıyla birlikte dilekçe sisteminin daha erişilebilir hale geldiğini ve bu durumun e-demokrasi kültürünü güçlendirdiğini vurguladı.

Dijital başvurular artıyor

Komisyona yapılan başvuruların önemli bir kısmının artık dijital ortamdan geldiği, bunun da vatandaşların Meclis’e erişimini kolaylaştırdığı kaydedildi.