Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), NATO Parlamenter Asamblesi tarafından düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek zirveye, NATO üyesi 32 ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello ve üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde yapılacak toplantı, müttefik ülkeler arasında parlamenter düzeyde görüş alışverişi ve istişarelerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

NATO Parlamenter Asamblesi'nin 2024 yılından itibaren ev sahibi ülkelerle iş birliği içinde düzenlemeye başladığı zirve, daha önce ABD ve Belçika'da gerçekleştirilmişti. İstanbul'daki toplantı ise bu formatta düzenlenen üçüncü zirve olacak.

Zirvenin ana oturumu 29 Haziran'da Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak. Meclis başkanları ve delegasyon liderlerinin konuşma yapacağı toplantıda, NATO gündemindeki güncel konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirve kapsamında düzenlenecek resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve bir konuşma yapması bekleniyor.

Program kapsamında ayrıca katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti düzenlenecek. Ziyarette savunma teknolojileri alanındaki çalışmalar ve yenilikçi projeler hakkında bilgi verilecek.