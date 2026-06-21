Derneğin en dikkat çeken çalışmalarından biri hayalet ağ temizliği oldu. Son 10 yılda deniz dibinden çıkarılan ağ miktarının 650 bin metrekare olduğunu belirten Narcı, bunun yaklaşık 95 futbol sahası veya 25 Sultanahmet Meydanı büyüklüğüne denk geldiğini ifade etti.

Hayalet ağların deniz ekosistemi için ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Narcı, bu ağların kayalıklarda yıllarca kalarak balıklardan deniz kaplumbağalarına, köpekbalıklarından kuşlara kadar çok sayıda canlıyı etkilediğini söyledi. Ayrıca bu plastik yapıların zamanla mikroplastiğe dönüşerek besin zincirine karıştığını belirtti.

650 mercan taşındı, yüzde 80’in üzerinde başarı sağlandı

Dernek, Türkiye’de ilk kez uygulanan mercan restorasyon çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Marmara’da yürütülen projede 650 mercan kökü deniz tabanına nakledildi ve yüzde 80’in üzerinde başarı elde edildi.

Ayrıca Tavşan Adası bölgesinde, koruma altına alınmış özel bir denizel alan oluşturuldu. Bu alanın 7/24 kamera sistemleriyle hem su altından hem de karadan izlendiği belirtildi.

COP31 hedefleri ve 30x30 deniz koruma vizyonu

Narcı, küresel çevre politikaları kapsamında COP31 süreci ve “2030’a kadar kara ve deniz alanlarının %30’unun korunması” hedefi (30x30) doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Marmara Denizi’nde oluşturulan koruma alanlarının bu vizyonun yerel örneklerinden biri olduğu belirtildi.

Mavi Atlas uygulamasıyla vatandaşlar da sürece dahil

Dernek, çevre koruma çalışmalarını dijital platformlarla da destekliyor. Mavi Atlas uygulaması sayesinde vatandaşlar deniz üstü ve altındaki canlı türlerini kaydedebiliyor, hayalet ağ ihbarı yapabiliyor.

Bu sistemle Türkiye’nin farklı bölgelerindeki tür dağılımının haritalandırılması ve yeni koruma alanlarının belirlenmesi hedefleniyor.

Hayalet ağlar 50 yıla kadar denizde kalabiliyor

Narcı, hayalet ağların plastik yapıları nedeniyle 50 ila 150 yıl arasında denizlerde kalabildiğini, bu süreçte sürekli canlı kaybına yol açtığını belirtti. Ayrıca parçalanan ağların mikroplastiklere dönüşerek insan tüketimine kadar ulaşan bir döngü oluşturduğunu söyledi.

Gönüllü çağrısı: “Denizleri birlikte koruyalım”

Dernek, çalışmaların büyümesi için gönüllü desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Ayrıca atık ağlardan geri dönüştürülen malzemelerle güneş gözlüğü gibi ürünler üretildiği ve döngüsel ekonomi projelerinin geliştirildiği ifade edildi. Bu kapsamda kardeş kuruluş Valmira ile de geri dönüşüm projeleri yürütülüyor.