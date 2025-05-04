Kaza, saat 13.30 sıralarında Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda gerçekleşti. Yokuş aşağı inerken freninin boşaldığı öne sürülen 16 APH 476 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. yönetimindeki 41 ADV 818 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar sürüklenerek kaldırıma çıktı.

Kazada, otomobil sürücüsü M.A. ve araçta bulunan M.A. ile A.A., diğer araçta bulunan A.E.G. ve Z.B. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin çocuk olduğu belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.