Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, TEKNOFEST KKTC’de Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen festival alanında stantları gezen Gezeravcı, gençlerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TEKNOFEST, üçüncü gününde de uzay, havacılık ve teknoloji alanındaki etkinlikleriyle ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Gezeravcı, festival boyunca teknolojiye meraklı gençlerle bir araya gelirken, organizasyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesinin büyük anlam taşıdığını vurguladı.

‘TEKNOFEST KKTC, ÇOK DEĞERLİ BİR FESTİVAL’

Gençlerin uzay bilimine olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Gezeravcı, TEKNOFEST’in gençlere ilham verdiğini söyledi:

“Devletimizin iradesiyle ve milletimizin imkanlarıyla 100 yıllık tarihimizde icra edilen insanlı ilk uzay misyonumuz bu noktada müthiş bir sıçramaya vesile oldu. Biz görevi tamamladığımız Şubat 2024’ten bu yana 162 şehir değişimiyle 354 program yaptık.

Gittiğimiz her yerde geleceğimizin teminatı olan kardeşlerimizi bu projenin merkezinde, özünde hissettirecek şekilde onlara devletimizin vermek istediği ilham alacakları mesajları iletmeye çalıştık. Şu anda da bünyelerinde hakikaten büyük potansiyele sahip bu kardeşlerimizin teknoloji, havacılık ve uzay alanında bu potansiyellerini artırabileceklerini, çok somut gerçekleri onlarla bir araya getiren çok değerli bir festival.”

STANTLARDA MÜTHİŞ BİR İLGİ VAR’

Festivaldeki katılımın oldukça yoğun olduğunu belirten Alper Gezeravcı, TEKNOFEST’in KKTC’de düzenlenmesinin özel bir anlam taşıdığını şu sözlerle ifade etti:

“Bu ilgiyi zaten havaalanına yaklaştığınız gün güzergahta daha net olarak görebiliyorsunuz. Keza içeride gezmiş olduğumuz bütün stantlarda müthiş bir ilgi alaka var. Bu yıl 8’inci yılında 11’inci defa icra edilen TEKNOFEST’in yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra ediliyor olması da çok değerli.

Malumunuz evvelinde havacılık alanındaki birikimlerin üstüne bina edilen tecrübelerin neticesinde faaliyet gösterilen bir alan: Uzay. Nihayetinde uzun süredir TEKNOFEST’lerin kapsamında yapılan yarışma içerikleri de hem havacılık hem uzay alanında bu faaliyete hitap eden içerikleri barındırıyor.”

‘ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIMIZIN ÖZGÜVENİNİ AYAĞA KALDIRMAK’

Gezeravcı, festivalin gençlerin potansiyelini ortaya çıkarma ve onlara ilham verme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı:

“Bir kere zihinlerdeki bariyerleri yıkıp atan ve o öğrenilmiş çaresizliği alaşağı eden bir festival içeriği. Önemli olan çocuklarımızın özgüvenini ayağa kaldırmak. İçlerindeki potansiyeli bu memleketin sınırlarında bayrağımızın dalgalandığı yerde koyabileceklerini onlara net olarak idrak ettirmek.”