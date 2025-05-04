Ligde geride kalan 31 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 45 puanla 7. sırada yer alıyor. Son 3 maçta aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen bordo-mavililer, Kasımpaşa’yı da yenerek 117 hafta sonra ilk kez art arda 4 galibiyet almayı hedefliyor.

Son 3 Maçta 9 Puan

31. hafta: Trabzonspor 2-0 Çaykur Rizespor

32. hafta: Adana Demirspor 0-1 Trabzonspor Gençlerbirliği, Sakaryaspor maçına hazır İçeriği Görüntüle

33. hafta: Trabzonspor 4-3 Corendon Alanyaspor

Bu performansla sezonun en başarılı serisini yakalayan Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından da 3 puanla dönerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Kart Sınırında Kritik İsimler

Trabzonspor’da Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak dev maçta forma giyemeyecek.