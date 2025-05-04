Ligde geride kalan 31 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 45 puanla 7. sırada yer alıyor. Son 3 maçta aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen bordo-mavililer, Kasımpaşa’yı da yenerek 117 hafta sonra ilk kez art arda 4 galibiyet almayı hedefliyor.
Son 3 Maçta 9 Puan
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31. hafta: Trabzonspor 2-0 Çaykur Rizespor
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32. hafta: Adana Demirspor 0-1 Trabzonspor
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33. hafta: Trabzonspor 4-3 Corendon Alanyaspor
Bu performansla sezonun en başarılı serisini yakalayan Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından da 3 puanla dönerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Kart Sınırında Kritik İsimler
Trabzonspor’da Edin Visca, Stefan Savic, Uğurcan Çakır ve Ozan Tufan, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak dev maçta forma giyemeyecek.