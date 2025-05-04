Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetinde yaralanan uzman çavuş Önder Özen’in kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü açıklandı.

MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyonu bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhâl hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLI!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise X üzerinden yaptığı paylaşımda şehit Özen'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yavaş'ın mesajı şu şekilde; "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Önder Özen’e Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

Muhabir: Melisa Sapaz