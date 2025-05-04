Erdoğan, Türkiye'nin KKTC’ye kazandırdığı Cumhuriyet Yerleşkesinin açılışını gerçekleştirdiklerini ve TEKNOFEST 2025 etkinliklerine katıldıklarını belirterek, “KKTC’nin saygın bir geleceğe kavuşması için yatırımlarımız sürecek” dedi.

Yatırımlar ve Stratejik Projeler: KKTC’ye Yeni Soluk

Erdoğan, açılışı yapılan yerleşkenin 25 bin metrekarelik alana sahip olduğunu, Cumhurbaşkanlığı binası, konferans salonları, çalışma ofisleri ve Meclis binası gibi yapıları içerdiğini açıkladı. Yerleşke kapsamında inşa edilen Millet Bahçesi ve Millet Camisi projelerinin yanı sıra Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesinin yapımının sürdüğünü ifade etti.

TEKNOFEST 2025: Gençliğe Yatırım, Geleceğe Umut

TEKNOFEST 2025’in KKTC’de ilk kez düzenlendiğini vurgulayan Erdoğan, 22 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin gencinteknoloji yarışmalarına katıldığını belirtti. “Bu gençlik, geleceğin Türkiye’sini çok daha ileriye taşıyacak,” dedi.

Kıbrıs Mesajı: “İki Devletli Çözümde Kararlıyız”

Cumhurbaşkanı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonuna desteklerini yineleyerek, “Kıbrıs Türk halkı, er ya da geç eşit uluslararası statüsünü kazanacaktır. Türkiye, bu yolda daima KKTC’nin yanında olacak,” dedi.

İsrail’e Sert Tepki: “Haydutluk ve Korsanlık”

Malta açıklarında insani yardım taşıyan gemiye yönelik saldırıyı kınayan Erdoğan, “İsrail uluslararası hukuku hiçe sayarak korsanlık yapıyor. Bu sessizlik sarmalı artık son bulmalı” diyerek İsrail’i uluslararası topluma karşı sorumlu olmaya çağırdı.

Deprem Vurgusu: “Kentsel Dönüşüm Hayat Memat Meselesi”

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremlerle ilgili konuşan Erdoğan, “Depreme hazır şehirler inşa etmek geleceğimizi kurtarır. Devlet-vatandaş işbirliğini güçlendireceğiz” dedi.

CHP’ye Eleştiri: “Provokasyonlara Gelmeyeceğiz”

CHP yöneticilerinin polise yönelik tutumuna sert tepki gösteren Erdoğan, “Polisimize otobüs sürdürmek siyasetin sınırlarını aşan bir eylemdir. Bu artık yargının konusudur. Provokasyonlara asla gelmeyeceğiz” dedi.

CHP'de Karışıklık ve Adaylık Tartışmaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin çelişkili açıklamalarını da değerlendiren Erdoğan, “CHP'nin aklı karışık, her kafadan bir ses çıkıyor. Samimiyetsizlikleri bu kaosu doğuruyor” diye konuştu.