Ece İrtem Kimdir? Nerede ve Nasıl Hayatını Kaybetti?
Dizi oyuncusu Ece İrtem (35), İstanbul Kadıköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İrtem’in ani ölümü sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Olayın ardından İrtem’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, ailesine teslim edildi.
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Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen oyuncu arkadaşları, İrtem’in vefatıyla ilgili duygularını paylaştı.
Oyuncu Bahtiyar Memili, İrtem için:
“Şaşkınız, Allah ailesine sabır versin. Çok üzgünüz. Ece dünya tatlısı birisiydi.”
Oyuncu Bahar Süer ise:
“Hala şoktayız, inanamıyoruz. Nerede olduğumuzu idrak edemiyoruz. Vedalaşmak için bekliyoruz.”
Oyuncu Jessica May, İrtem’i şu sözlerle andı:
“Pırıl pırıl bir insandı, nadir görülen bir kalbi vardı.”
Oyuncu ve şarkıcı Feride Hilal Akın da:
“Bizim kardeşimizdi, çok üzgünüz.”
Cenaze Kuşadası’na Götürülecek
Ece İrtem’in cenazesinin Aydın’ın Kuşadası ilçesine götürüleceği öğrenildi. İrtem, yarın öğle namazının ardından Merkez Hanım Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.