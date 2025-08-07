Mamak Belediyesi, her yaş grubuna yönelik kültür, sanat ve spor kursları için yeni dönem kayıtlarını başlattı. İlçe genelinde düzenlenen kurslarda, vatandaşlar ilgi alanlarına göre çeşitli eğitim programlarından faydalanabiliyor.

Yaz Dönemi Yüzme Kursları İçin Kayıtlar Alınıyor

Mamak Belediyesi’nin yaz dönemine özel olarak açtığı yüzme kursları için kayıt süreci başladı. Yeni Bayındır Mahallesi'nde hizmete açılan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile birlikte Mamak Yüzme Havuzu, Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu ve Mesut Akgül Yüzme Havuzu'nda eğitimler düzenleniyor.

Kurslar; kadınlar, erkekler ve 7-12 yaş arası karma gruplar için ayrı kategorilerde yürütülüyor. Eğitim almak isteyenler kayıt işlemlerini tesisler.mamak.bel.tr adresi üzerinden yapabiliyor.

Çocuklara Yönelik Spor Kursları Devam Ediyor

Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda düzenlenen zumba kursları ile çocuklara yönelik spor etkinlikleri sürüyor. Ayrıca 7-17 yaş grubu için taekwondo ve basketbol, 4-8 yaş grubu için ise cimnastik kursları açılmış durumda.

Kurslarla ilgili detaylı bilgilere Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir. Başvuru için 0312 595 18 52 numaralı telefon kullanılabiliyor.

Kültür ve Sanat Eğitimleri Sürüyor

Mamak Belediyesi, kültürel ve sanatsal alandaki kurs faaliyetlerine de devam ediyor. Bağlama, gitar, piyano, kanun, keman, ney ve kabak kemane gibi çeşitli enstrümanlara yönelik eğitimler, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, halk oyunları kursları ile farklı yaş gruplarındaki katılımcılara geleneksel dansları öğrenme imkânı sunuluyor.