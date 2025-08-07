Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), son günlerde gündeme gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şimdiye kadar 44 sahte e-imza tespit edilerek iptal edildiği ve dijital sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmalarının güçlendirildiği belirtildi.

BTK’dan yapılan açıklamada, sahte nitelikli elektronik sertifika (NES) vakalarına yönelik adli sürecin, bir üniversitenin şikâyeti üzerine başlatıldığı belirtildi. Şikâyetin ardından BTK’ya bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) teknik analizlerini tamamladı. Ağustos 2024 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı.

İlk aşamada 35 sahte e-imzanın tespit edilerek iptal edildiğini, devamında ise 9 sahte e-imzanın daha belirlendiğini açıklayan BTK, toplamda 44 sahte e-imzanın sistem dışı bırakıldığını duyurdu.

BTK, sahteciliğe karşı alınan önlemler kapsamında, tüm Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) sahiplerine SMS bilgilendirmesi gönderildiğini bildirdi. Bu mesajlarda, e-imzaların kim adına ve hangi Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) tarafından üretildiğine dair bilgilere yer verildi.

Vatandaşların adına oluşturulan elektronik imzaları sorgulamak için E-Devlet Kapısı'nda yer alan “Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama” hizmetine yönlendirildiği belirtilen açıklamada, sorgulama işleminin https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden yapılabileceği vurgulandı.

BTK, dijital sahteciliğe karşı mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, vatandaşları elektronik imzalarını düzenli olarak kontrol etmeye çağırdı.