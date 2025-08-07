Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla düzenlenen ortak operasyon sonucu, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan ve FETÖ’nün mahrem yapılanmasında üst düzey görev aldığı belirlenen Hakan Kahraman, yurtdışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.
MİT’in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, Hakan Kahraman’ın illegal yollarla Türkiye'den çıkış planı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Manisa’da düzenlenen operasyonla Kahraman’ı yakalayarak gözaltına aldı.
Manisa’da kıskıvrak yakalandı
FETÖ’nün sözde mahrem imamlarından biri olarak bilinen Hakan Kahraman’ın, örgüt içerisinde uzun yıllar önemli görevlerde bulunduğu öğrenildi. Yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalanan Kahraman, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.