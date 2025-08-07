Türk pop müziğinin usta ismi, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz (81), tedavi gördüğü Muğla Bodrum’daki hastanede yaşamını yitirdi. Alagöz için İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) duygusal bir veda töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakın dostları ve sanat dünyasından pek çok tanınmış isim katıldı.

Törende konuşan kız kardeşi Rana Alagöz, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Selçuk Alagöz’ün ne kadar sevildiğini son iki gündür medyadaki mesajlardan ve yorumlardan gördüm. O da mutlaka biliyordur, ruhu şu an burada bizimle. Böyle bir ağabeye sahip olduğum için çok şanslıyım. Bana sanat yolunu açan kişidir. Eğer o olmasaydı, belki de ben bugün öğretmen Rana’ydım. Onunla 60 yıl boyunca aynı sahneyi paylaşmış olmak benim için büyük bir gurur. Son sahnemizi bugün burada yapıyoruz. Ayrıca, stüdyoda yarım kalan bir şarkısı vardı. Onu benimle düet yapmak için bestelemişti. Şimdi o şarkıyı alacağım ve oğlumun da katkısıyla tamamlayacağım.”

“Doğum gününde aramızdan ayrıldı”

Selçuk Alagöz’ün kızı Banu Alagöz, veda sürecinin zor olduğunu belirterek, “Hazır olmak kolay değil ama dört günümüz oldu, vedalaştık. Doğum gününde şarkılar söyledik, kutlama yaptık. Ardından kalbi artık 'Yeter' dedi. Her zaman gönlünde AKM’de bir veda töreni vardı. Her şey gönlünce oldu” dedi.

Eşi Birsen Alagöz ise, "2020’den bu yana sağlık sorunları yaşıyordu ama çok dirençli biriydi. Tedavi için ayağıyla yürüyerek hastaneye gitti. 15 gün sonra böyle bir sonla karşılaştık. Çok üretken, çok çalışkan, yardımsever bir insandı. Şu an stüdyoda bekleyen yarım bir bestesi var. Rana ve oğlum Sencer, onun anısına bu şarkıyı tamamlayacak" ifadelerini kullandı.

"18 yıl önce yine doğum gününde kalbi durmuştu"

Sanatçının oğlu Sencer Alagöz de duygusal anlar yaşadı. Babasından insanlığı ve sevgiyi öğrendiğini dile getiren Alagöz, "18 yıl önce yine doğum gününde kalbi durmuştu ve tekrar çalışmaya başlamıştı. Bu kez sonsuzluğa gitti. Ondan öğrendiklerimi şimdi kendi çocuğuma aktarıyorum" dedi.

Ferhat Göçer: Türk pop müziğinin ilk kahramanlarından

Törene katılan sanatçılardan Ferhat Göçer, Selçuk Alagöz’ü şu sözlerle andı:

“Türk pop müziğinin en zor şartlarda yeşermeye başladığı dönemlerde emek veren, bu alanda mücadele eden ilk kahramanlardan biriydi. Sağlık sürecini yakından takip ettik. Elimizden geldiğince yanında olmaya çalıştık. Bugün burada son görevimizi yerine getiriyoruz.”

Bengü: Hangi bestemi istersen, hepsi senin olsun demişti

Sanatçı Bengü ise Selçuk Alagöz’ün hem aile büyüğü hem de akrabası olduğunu belirterek, “Kıymetli bir insandı, Türk müziğinin efsanelerindendi. Bir hafta önce görüntülü konuştuk. ‘Hangi bestemi istersen hepsi senin olsun, birlikte bir şey yapalım’ dedi. Çok üzgünüz, inanmak zor” sözleriyle duygularını paylaştı.

“Beyefendiliğini hiç unutmayacağım”

Oyuncu Hakan Altıner ise Selçuk Alagöz’ün centilmenliğini vurgulayarak, “Sesi ve müziğiyle milyonları mutlu eden, çalışkan, disiplinli ve beyefendi bir insandı. Birlikte 'Kamelyalı Kadın' müzikalinde çalışmıştık. Onunla aynı projede yer almak benim için onurdu. Onu her zaman sevgiyle hatırlayacağız” dedi.