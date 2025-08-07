1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyeri boyunca sesiyle milyonları ekran başına kilitleyen Ümit Aktan, Türk futbolunun en saygın ve sevilen anlatıcıları arasında yer aldı. Kendine has üslubu, zarafeti ve derin futbol bilgisiyle sadece maç anlatmadı; spora ve izleyiciye ruh kattı.

Galatasaray’dan Duygusal Taziye

Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajla Ümit Aktan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti:

“Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz... Zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz.”

Futbola Galatasaray Altyapısında Başladı

Futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Ümit Aktan, genç yaşta yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalara erken veda etmek zorunda kaldı. Ancak spordan kopmayarak yıllarca ekranlarda Türk sporunun sesi oldu.

