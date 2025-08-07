Denetimlerin Kapsamı:

Denetim Rakamları:

  • İç Ticaret Genel Müdürlüğü: 2.792 kişiye 713,5 milyon TL ceza

  • Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü: 1.277 kişiye 357,3 milyon TL ceza

  • Ticaret İl Müdürlükleri: 51.877 firmaya 681 milyon TL ceza

  • Rekabet Kurumu: 168 firmaya 5,8 milyar TL ceza (2025 ilk 7 ay)

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama:

"Önceliğimiz iç piyasa dengesi, adil rekabet ve tüketici refahı. Denetimlerimiz kesintisiz sürecektir. Enflasyonla mücadele, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalarla kararlılıkla devam edeceğiz."

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar