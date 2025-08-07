Denetimlerin Kapsamı:
-
Fahiş fiyat artışları,
-
Stokçuluk,
-
Emlak ve otomotiv piyasası,
-
Kuyumculuk sektörü,
-
Tüketici sözleşmeleri ve ürün güvenliği,
-
Reklam ve haksız ticari uygulamalar
Denetim Rakamları:
-
İç Ticaret Genel Müdürlüğü: 2.792 kişiye 713,5 milyon TL ceza
-
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü: 1.277 kişiye 357,3 milyon TL ceza
-
Ticaret İl Müdürlükleri: 51.877 firmaya 681 milyon TL ceza
-
Rekabet Kurumu: 168 firmaya 5,8 milyar TL ceza (2025 ilk 7 ay)
Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama:
"Önceliğimiz iç piyasa dengesi, adil rekabet ve tüketici refahı. Denetimlerimiz kesintisiz sürecektir. Enflasyonla mücadele, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalarla kararlılıkla devam edeceğiz."
Ticaret Bakanlığı’nın Bu Yıl Ocak – Temmuz İlk 7 Aylık Piyasa Denetim Bilançosu Belli Oldu: Yaklaşık 331 Bin Firma ve 20 Milyon Ürün Denetlendi. Toplamda 1 Milyar 751 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) August 7, 2025
(07.08.2025) pic.twitter.com/pOydc94yzW
Muhabir: Uğurcan Bayrakdar