Ticaret Bakanlığı’nın Bu Yıl Ocak – Temmuz İlk 7 Aylık Piyasa Denetim Bilançosu Belli Oldu: Yaklaşık 331 Bin Firma ve 20 Milyon Ürün Denetlendi. Toplamda 1 Milyar 751 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı



(07.08.2025) pic.twitter.com/pOydc94yzW