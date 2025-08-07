24 Mayıs 2023 tarihli ve 7297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren KOBİ Yönetmeliği'nde yapılan bu güncelleme ile işletmelerin günümüz ekonomik şartlarına daha uygun şekilde sınıflandırılması hedefleniyor. Önceki düzenlemeye göre bu sınır “beş yüz milyon TL” idi.

Yeni KOBİ Tanımı Nasıl?

Yeni yönetmelikle birlikte KOBİ sayılmak için gereken kriterler şu şekilde güncellendi:

Çalışan Sayısı: 250 kişiden az

Yıllık Net Satış Hasılatı veya Mali Bilanço: 1 milyar TL'yi aşmayan işletmeler

Yönetmelik Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

Bu değişiklik 6 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.