Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği üçüncü ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Türkiye’nin Suriye halkının yanında durmaya ve onların meşru beklenti ile iradelerini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Esad rejiminin devrilmesinden sonra geçen dokuz ay içinde üçüncü kez Şam’ı ziyaret ettiğini belirtti. Her ziyarette Suriye’de çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemeyi yakından gördüğünü aktaran Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad liderliğinde Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştirileceğini söyledi.

Görüşmelerde ticaret, yatırım, ulaştırma ve enerji gibi önemli konuların ele alındığını, Suriye’nin yeniden inşası için ikili ve bölgesel iş birliklerinin değerlendirildiğini ifade eden Fidan, özellikle güvenlik meselelerine dikkat çekti. Suriye’nin egemenliğine ve siyasi birliğine yönelik iç ve dış tehditlere karşı yoğunlaşan görüşmelerde, Türkiye’nin Suriye’nin terörle mücadelesini desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların yönetimi ve güvenliği konusunda Suriye Hükümeti’ne gereken desteğin sağlanmaya hazır olduğu vurgulandı. Bakan Fidan, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırı ve faaliyetlerinin de gündeme geldiğini belirterek, bölgedeki istikrarı bozma girişimlerine karşı uluslararası toplumun ortak sorumluluk taşıdığını söyledi.

Türkiye’nin, Suriye halkının daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek inşa etme çabalarını desteklemeye devam edeceğini ifade eden Fidan, uluslararası toplumun ABD ve Avrupa başta olmak üzere bu süreçte önemli rol oynadığını dile getirdi.