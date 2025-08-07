Kaza, 07 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 08.00 sıralarında, TEM Otoyolu’nun Sapanca mevkisinde gerçekleşti. Aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüleri henüz açıklanmayan 10 araç birbirine çarptı.

İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, daha sonra hastanelere sevk edildi.

Kazazededen İlk Açıklama: "Arkadan Vurdular"

Kazaya karışan araç sürücülerinden Cihan Metin, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Biz Ankara istikametine gidiyorduk. Kazanın olduğunu gördük, yavaşladık ve bize arkadan vurdular. Yaralılar var. Can kaybı olmamasına sevindik, inşallah da olmaz.”

Trafik Bir Süre Aksadı

Kazanın ardından TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde ulaşım aksadı. Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, trafik bir süre kontrollü şekilde verildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik normal seyrine döndü.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Zincirleme kazaya yol açan etkenlerin tespit edilmesi için jandarma ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.