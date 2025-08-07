Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Bursa Karacabey Harası’nda düzenlenen açık artırmada 50 safkan Arap tayı satışa sunuldu. İhale sonucunda toplam 27 milyon 675 bin TL gelir elde edilirken, en yüksek fiyata alıcı bulan tay ‘Ergüneş’ oldu.

Açık artırma ve hibrit e-satış yöntemiyle gerçekleştirilen satışlarda, 2 yaşındaki erkek tay Ergüneş, 2 milyon 650 bin TLbedelle Şemsettin Toydemir tarafından satın alındı. Ergüneş’i, yine çevrimiçi platform üzerinden 2 milyon 250 bin TL'ye Lojistik firması tarafından alınan ‘Keremnur’, ve 2 milyon 50 bin TL'ye Adem Gürbüz’ün satın aldığı ‘Dev Yürek’takip etti.

TİGEM, toplam 50 taydan 15’ini e-satış yöntemiyle satarak bu kanaldan 11 milyon 120 bin TL gelir elde etti. Satışlar, hibrit sistem sayesinde daha geniş katılımla gerçekleşirken, bu yöntemle tay fiyatlarının önceki yıllara göre daha yüksek seviyelere ulaştığı dikkat çekti.