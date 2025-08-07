22 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın milyonlarca takipçiye sahip olan YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, yalnızca erişimin engellenmesi değil, içeriklerin de kaldırılması talep edildi.

Karar internet servis sağlayıcılarına iletilmesine rağmen, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına Türkiye’den erişim halen sağlanabiliyor. YouTube platformu üzerinden kanalın yayını şimdilik devam ediyor ve içerikler kaldırılmadı.

"Fatih Altaylı Yorumlayamıyor" yayınıyla rekor kırdı

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçlamalarıyla tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen Altaylı’nın kanalındaki yayınlar dikkat çekmeye devam ediyor. Normalde “Fatih Altaylı Yorumluyor” ismiyle yayınlanan program, Altaylı'nın tutuklanmasından bu yana “Fatih Altaylı Yorumlayamıyor” adıyla ekranlara geliyor.

Marketing Türkiye verilerine göre, Temmuz ayında yalnızca Altaylı’nın boş koltuğunun yer aldığı video 28 milyon 53 bin 32 kez izlendi. Bu rakamla birlikte, Altaylı’nın YouTube kanalı temmuz ayında en çok izlenen bağımsız gazeteci kanalı oldu.