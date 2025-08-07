Bursa’nın Gemlik ilçesinde hayvanseverleri ve kamuoyunu ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Yeni Mahalle’de bir köpeğin kulaklarının kesildiği ve işkenceye maruz kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Doğukan Sayılı (28) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği'nin durumu fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine olayla ilgili araştırma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, mahallede bulunan köpeğin kulaklarının kesildiği ve kötü muameleye uğradığı belirlendi. Yaralı köpek, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda hayvana işkence yaptığı iddia edilen Doğukan Sayılı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayvanseverlerden tepki

Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda hayvansever, yaşananlara tepki göstererek adalet çağrısında bulundu. Yaralı köpeğin tedavisi sürerken, hayvan hakları ihlallerine karşı daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiği yönünde çağrılar yinelendi.