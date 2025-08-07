AA muhabirinin AFAD'dan edindiği bilgiye göre, yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında 14 uçak ve 16 gemiyle ve yerelden teminle Türkiye'den Gazze'ye insani yardım malzemeleri ulaştırıldı. Bölgeye ulaştırılan yardımlar, gıda, barınma, tıbbi ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere çeşitli kalemlerden oluştu.

Gazze'ye 25 bin 729 ton gıda malzemesi, 3 bin 171 ton içme suyu, 351 barınma konteyneri, 113 bin 608 battaniye, 25 bin 180 çadır, 19 bin 798 uyku tulumu ve 151 bin 445 parça barınma malzemesi, 3 mobil mutfak sevk edildi, 469 bin 486 parça giyecek ve çocuklar için 1083 oyuncak seti ulaştırıldı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) işbirliğiyle 65 bin 273 ton un Gazze'ye gönderildi.

Gemi seferleri, hava köprüsü, yerelden temin ve UNRWA işbirliğinde gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamı 101 bin 271 ton oldu.

Tıbbi yardımlar kapsamında 8 sahra hastanesi, 53 ambulans ve 247,5 ton tıbbi malzemenin Gazze'ye gönderilmesi sağlandı.

Bölgedeki hijyen koşullarının iyileştirilmesi için 281 bin 238 hijyen seti ve 550 ton hijyen malzemesi dağıtıldı. Ayrıca, 1 forklift ve enerji ihtiyacı için 1451 jeneratör de yardım malzemeleri arasında yer aldı.

Hasta ve refakatçilerin tahliyesi

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 9 uçak seferi ile 430 hasta ve 450 refakatçi Türkiye'ye getirildi.

Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü tahliye operasyonuyla Gazze'den ülkeye getirilen 1369 kişiden 1229'una İstanbul'da konaklama ve yemek hizmeti sunuldu.

Halihazırda 613 aileden oluşan toplam 1834 kişiye Ankara, İstanbul, Konya ve çeşitli illerde barınma imkanı sağlandı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AFAD tarafından (Esenkart) nakit desteği verildi.

Nakdi yardımlar

Mısır Kızılayına AFAD tarafından 7 milyon, Türk Kızılay tarafından 500 bin olmak üzere toplam 7 milyon 500 bin dolar bağış yapıldı.

Ayrıca, AFAD ve UNRWA işbirliğinde sevk edilmekte olan 30 bin ton unun UNRWA tarafından gerçekleştirilen deniz yolu lojistiğine 3 milyon dolar nakdi destek sağlandı.

Gelecek dönemde ise Gazze'ye akaryakıt desteği kapsamında yerelden teminle yaklaşık 250 ton akaryakıt gönderilmesi planlanıyor.