Aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Bakan Tunç, Ankara’daki adalet hizmetlerini tek çatı altında toplayacak olan bu büyük proje ile:

  • Zaman kaybının önleneceğini,

  • Ulaşım sorunlarının giderileceğini,

  • Adalete erişimin güçlendirileceğini,

  • Ve sunulan hizmetlerde bütünlüğün sağlanacağını ifade etti.

Yeni Adalet Sarayı'nın Teknik Özellikleri

Depreme dayanıklı yapısıyla dikkat çeken ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan Yeni Ankara Adalet Sarayı:

  • 745.900 m² kapalı alana,

  • 1.537 hâkim ve savcı odasına,

  • 588 duruşma salonuna,

  • 610 kişilik konferans salonuna,

  • Ve 4.180 araç kapasiteli otoparka sahip olacak.

Bu özellikleriyle proje, Türkiye’nin adalet altyapısına önemli katkılar sağlayacak örnek bir yapı olarak öne çıkıyor.

7/24 Hızlı ve Kararlı İnşaat Süreci

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, proje kapsamında inşaat ekiplerinin 7/24 kesintisiz çalıştığını, inşaatın hızla devam ettiğini belirtti. "Yeni Ankara Adalet Sarayı ile adalete erişimi daha hızlı, daha verimli ve daha erişilebilir hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar