Bakan Tunç, Ankara’daki adalet hizmetlerini tek çatı altında toplayacak olan bu büyük proje ile:

Zaman kaybının önleneceğini ,

Ulaşım sorunlarının giderileceğini ,

Adalete erişimin güçlendirileceğini ,

Ve sunulan hizmetlerde bütünlüğün sağlanacağını ifade etti.

Yeni Adalet Sarayı'nın Teknik Özellikleri

Depreme dayanıklı yapısıyla dikkat çeken ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan Yeni Ankara Adalet Sarayı:

745.900 m² kapalı alana ,

1.537 hâkim ve savcı odasına ,

588 duruşma salonuna ,

610 kişilik konferans salonuna ,

Ve 4.180 araç kapasiteli otoparka sahip olacak.

Bu özellikleriyle proje, Türkiye’nin adalet altyapısına önemli katkılar sağlayacak örnek bir yapı olarak öne çıkıyor.

7/24 Hızlı ve Kararlı İnşaat Süreci

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, proje kapsamında inşaat ekiplerinin 7/24 kesintisiz çalıştığını, inşaatın hızla devam ettiğini belirtti. "Yeni Ankara Adalet Sarayı ile adalete erişimi daha hızlı, daha verimli ve daha erişilebilir hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Ankara Adalet Sarayı ile adalete erişimi kolaylaştırıyor, hizmet kalitesini daha hızlı, daha verimli ve daha erişilebilir hale getiriyoruz.



Ankara’da adalet hizmetlerini tek merkezde toplayarak;



☑️ Zaman kaybının önüne geçecek,

☑️ Ulaşım güçlüklerini ortadan kaldıracak,

☑️… pic.twitter.com/aGoT5hh3MI — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 7, 2025