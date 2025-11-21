Erzurum ile Ardahan'da soğuk hava ve sis nedeniyle yollarda buzlanma, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, araçların camları buz tuttu. Erzurum'da vatandaşlar, battaniye örterek araçlarını soğuktan korumaya çalıştı. Yollardaki buzlanma sebebiyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kentin farklı bölgelerinde ve Kuzey Çevre yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına indiği Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Kaynak: AA