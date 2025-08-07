Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak çalışmasıyla 7 Ağustos 2025 tarihinde Kahramankazan Saray Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir firmaya operasyon düzenlendi.

Yapılan adli arama ve incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan; halk sağlığını tehdit eden, niteliği değiştirilmiş ve güvenilir olmayan gıda ürünleri ele geçirildi. Operasyonda; 17 bin 330 kilogram peynir, 1.700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, 14 bin 430 adet ruhsatı iptal edilmiş firmalara ait etiketler, 1 kilogram gıda boyası ile toz halinde antibiyotik maddesi bulundu.

Ele geçirilen ürünler, halk sağlığının korunması amacıyla imha edildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Ankara Valiliği, halk sağlığını korumaya yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BASIN AÇIKLAMASI



İl Jandarma Komutanlığımız KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen takipli KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) faaliyeti kapsamında; İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla, 07 Ağustos 2025… Yurt genelinde sıcak hava devam edecek! İçeriği Görüntüle August 7, 2025