Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak çalışmasıyla 7 Ağustos 2025 tarihinde Kahramankazan Saray Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir firmaya operasyon düzenlendi.

Yapılan adli arama ve incelemelerde, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan; halk sağlığını tehdit eden, niteliği değiştirilmiş ve güvenilir olmayan gıda ürünleri ele geçirildi. Operasyonda; 17 bin 330 kilogram peynir, 1.700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, 14 bin 430 adet ruhsatı iptal edilmiş firmalara ait etiketler, 1 kilogram gıda boyası ile toz halinde antibiyotik maddesi bulundu.

Ele geçirilen ürünler, halk sağlığının korunması amacıyla imha edildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Ankara Valiliği, halk sağlığını korumaya yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Muhabir: Zehra Önen