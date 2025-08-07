Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan motosiklet hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kar maskesi takan bir kişi, park halindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 06.50 sıralarında meydana geldi. Yaya olarak olay yerine gelen şüpheli, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra park halindeki 06 FN 8976 plakalı motosikletin kilidini açmaya çalıştı. Yaklaşık bir dakikalık uğraşın ardından motosikleti çalıştırmayı başaran hırsız, hızla bölgeden uzaklaştı.

Motosikletin sahibi Mehmet Arıkan, sabah işe gitmek için evinden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Hemen çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Arıkan, hırsızlık anının görüntülerini buldu ve durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çalınan motosikletin henüz bulunamadığı belirtildi.