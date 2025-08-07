Türk Hava Yolları (THY), İspanyol havayolu şirketi Air Europa’ya azınlık hissesi almak üzere bağlayıcı teklif sunduğunu açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, bu yatırımın THY'nin 2033 stratejisi kapsamında uzun vadeli hedeflerle uyumlu olduğu vurgulandı.

THY’den yapılan açıklamada, Air Europa ile yürütülen fizibilite çalışmalarının ardından yatırım kararının alındığı belirtildi. Açıklamada, "Air Europa’da azınlık hisse alınarak yatırım yapılması için bağlayıcı bir teklifin iletilmesine karar verilmiştir" denildi.

Air Europa ile iş birliğinin, Türk Hava Yolları’nın küresel yolcu ve kargo ağı ile Air Europa’nın İber Yarımadası ve Latin Amerika’daki güçlü konumunun birbirini tamamlayıcı özellikte olduğu ifade edildi. Bu sayede THY'nin Latin Amerika pazarında hızlı büyüme hedeflediği ve havacılık ekosistemine yeni gelir kanalları kazandırmayı amaçladığı aktarıldı.

THY, 20 Haziran 2025 tarihli açıklamasında, Air Europa ile bağlayıcı olmayan görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Son adım olarak bağlayıcı teklifin sunulmasıyla sürecin yeni bir aşamaya geçtiği belirtilirken, konuyla ilgili yeni gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılacağı da bildirildi.