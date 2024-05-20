ATATÜRK YAHUDİ Mİ?

Bu ne saçma bir soru demeyin, sosyal medyada dolaşıp duran ve hatta kasıtlı olarak dolaştırılan bir youtube videosu var.

Bahse konu bu video X platformunda da epeyce paylaşılıyor işte bu iddia durmadan önüme düşen o video da ileri sürülüyor.

Çokbilmişin biri çıkmış: “Mustafa Kemal Atatürk bir Yahudi dönmesidir, Tel Aviv’de heykeli var. Mustafa Kemal Siyonizmin adamıdır, Türkiye Cumhuriyetini kuranlar Yahudiler ve İngilizlerdir,” Diyor.

Şimdi sakın hoca neden bu konuyu gündemine aldın zırva bunlar deyip geçmeyin!

Tamam, zırva tevil götürmez amma velakin konuyu bilmeyen ya da konu hakkında uzun uzadıya düşünmeyen halkımızı ve özellikle de bazı gençlerimizi bu gibi tipler Cumhuriyet ve Atatürk’e düşman ediyor.

Üstelik bu tiplerden düşündüğünüzden de çok var! Bunlar cemaat ve tarikatların karanlık dehlizlerinde, tekke kuytularında ve hatta cami avlularında yuvalanmış, bu gibi saçma sapan iddialar ile insanlarımızı zehirliyor, zihinlerini bulandırıyor ve topluma fitne saçıyorlar.

Önce şunu söyleyeyim: Yahudi olmak asla bir suç ya da utanç verici bir şey değildir! Yahudiler de kadim bir halktır ve kimse doğarken anasını, babasını, dinini ya da ırkını seçemez ama antisemitizm kişilerin kendi tercihleri sonucunda ortaya çıkan bir insanlık suçudur.

Gelelim işin zırva yönlerine:

Öncelikle Yahudiler Ortadoğulu bir kavimdir ve sonuçta Yahudiler de Araplar gibi Sami ırkına mensuptur! Ayrıca Yahudiler soyun anadan geçtiğine inanır ve Yahudi bir anadan doğmayan kimseyi de Yahudi saymazlar, Yahudi kadınların başka halklardan biri ile evlenmesi de hiç hoş karşılanmaz.

Pekâlâ, siz hiç mavi gözlü, sarı saçlı ve beyaz tenli bir Arap ya da Yahudi gördünüz mü?

Elbette ki görmemişsinizdir…

Mustafa Kemal Atatürk’ün sarı saçları, mavi gözleri ve beyaz teni hepimize onun Sami ırkından olmadığını yani Yahudi ya da Arap olamayacağını kanıtlayan biyolojik ve somut göstergelerdir!

Ayrıca “Benim yaradılışımda fevkaladelik aramayın; yaradılışımdaki yegâne fevkaladelik, Türk olarak doğmamdır.” Diyen ve kendisine soyadı olarak atası Türk manasında Atatürk soyadını seçen birini Yahudi olduğunu iddia etmek zırvanın daniskasıdır.

Tel Aviv’deki heykel meselesine gelince: Dünyada herkes Hitler’den tırsar, aman onun öfkesini üzerimize çekmeyelim diye korkarken Mustafa Kemal Atatürk birçok Yahudi’yi Nazilerin zulmünden kurtarmış, soykırıma uğramaktan sakınmıştır bu yüzden minnettar olmaları heykelini dikmeleri son derecede normaldir. Aslında çok geç bile kalmışlardır çünkü bahse konu heykel 2007 yılında Arkadaş Derneği tarafından kendi yerleşkelerine dikilmiştir.

İşin bu kısmının zırva olduğu çok bariz bir şekilde ortada olduğu için fazla lafa da gerek yok ve lakin “Türkiye Cumhuriyetini İngilizler ve Yahudiler kurdu” iddiası çok daha kafa karıştırıcı ve zihin bulandırıcı bir iddia, asıl bu konuda bazı gerçekleri ortaya koymak lazım:

Önce şunu bilmeniz gerekiyor; İngiltere teokratik, meşruti monarşi ile yönetilir yani bir cumhuriyet ya da demokrasi değildir! Üstelik İngiltere’nin bir anayasası bile yoktur…

İngiltere de kral ya da kraliçe hem devletin ve hem de Anglikan kilisesinin başıdır, iki kamaralı bir meclis olsa dahi özellikle Lordlar kamarasını kral ve Anglikan kilisesi ömür boyu atama yolu ile belirler.

İngiltere derin devleti dünyada monarşik ve teokratik düzenin en kadim savunucusudur ve cumhuriyet rejimlerine hem derinden düşmandır ve hem de kendi ülkesinde cumhuriyet fikrinin yayılmasından ölesiye korkar.

İngiltere’nin iki çok büyük korkusu vardır bunlar cumhuriyet ve komünizm fikridir.

İngiliz derin aklı bu yüzden monarşiye değil halk egemenliğine dayanan cumhuriyet kuran şu dört liderden nefret eder:

1- George Washington / Bir cumhuriyet olan ABD’yi kurdu

2- Lenin / Bir cumhuriyet olan SSCB’yi kurdu

3- Mustafa Kemal Atatürk / Bir cumhuriyet olan Türkiye’yi kurdu

4- Mahatma Gandhi / Bir cumhuriyet olan Hindistan’ı kurdu

Bu dört büyük devlet adamı resmen İngiliz emperyalizminin çanına ot tıkamış, hayallerini çöpe atmıştır.

Bu yüzden İngilizler bir cumhuriyet kurdu iddiası tamamen saçma, konuyu bilmeyenlerin uydurduğu bir zırvadır.

Ayrıca İngilizler hem Rusya’da Romonov ve hem de Anadolu’da Osmanlı hanedanı devam etsin, özellikle de hilafet kaldırılmasın diye çok ama çok uğraşmışlar fakat başaramamışlardır.

Demedi demeyin; her kim ki Atatürk’ten nefret ediyor, onu karalayacak sözler söylüyor ve iftiralar atıyorsa emin olun o bilerek ya da bilmeyerek kullanılan İngiliz istihbaratının etki ajanıdır!